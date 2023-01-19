Китай выделил казахстанцам 113 образовательных грантов

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Китай выделил для обучения казахстанцев 113 образовательных грантов в рамках межправительственных соглашений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр международных программ (ЦМП).

Казахстанцы будут обучаться бесплатно по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Заявки принимаются с 19 января по 3 февраля 2023 года через портал электронного правительства Egov.kz или нарочно в ЦМП.

Претенденты для участия в конкурсном отборе до 1 февраля должны пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета по ссылке.

"При регистрации претендент выбирает программу обучения, вуз и специальность. Казахстанцам для обучения на выбор предлагается более 250 ведущих вузов КНР. Обучение проходит на китайском или английском языках", - отметил председатель ЦМП Ануар Жангозин.

По его данным, всего ежегодно в рамках межправительственных грантов 10 стран Европы и Азии для граждан Казахстана предоставляют около 500 грантов на бесплатное обучение по бакалавриату, магистратуре и докторантуре. Ряд стран предоставляют возможность пройти бесплатную языковую подготовку для претендентов, не владеющих языком.

Грант покрывает расходы на академическое обучение, проживание в общежитии, медицинское страхование, также студентам выплачивается ежемесячная стипендия. Обучение проходит на английском или китайском языках. При выборе китайского языка обучения претенденты на степень бакалавра должны предоставить сертификат HSK 3, магистра и докторанта - сертификат HSK 4.

Основные критерии для участия в конкурсе на присуждение гранта:

- для претендентов на получение степени бакалавра – соответствие среднего балла аттестата или свидетельства об основном среднем образовании и табеля/транскрипта о текущей успеваемости за текущий год обучения или диплома о среднем специальном образовании баллу не менее 4,0 (из 5,0);

- для претендентов на получение степени магистра – соответствие среднего балла диплома бакалавра/специалиста/ или транскрипта о текущей успеваемости баллу не менее 3,0 (из 4,0);

- для обучения на английском языке необходимо иметь действующий сертификат по иностранному языку на уровне, который установил университет.