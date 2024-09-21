Китай впервые за историю человечества показал образцы грунта с обратной стороны Луны

Китайские ученые впервые продемонстрировали образцы реголита, взятого с обратной стороны Луны в рамках миссии "Чанъэ-6", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

На видео показали 10 стеклянных контейнеров, каждый массой около 150 граммов. Как отмечает ресурс ITHome, по сравнению с образцами лунного грунта, взятыми в ходе миссии "Чанъэ 5" (посадочный модуль совершил посадку в Океане Бурь к северо-востоку от вулканического пика Рюмкера), образцы грунта "Чанъэ 6" (из района кратера Аполлон) немного светлее из-за разного минерального состава.

Напомним, китайская миссия "Чанъэ-6" по забору образцов грунта с обратной стороны Луны успешно завершилась в июне текущего года. Зонд доставил на Землю 1935,3 грамма реголита. Это первый в истории человечества случай, когда люди получили исследовательские образцы с обратной стороны Луны.