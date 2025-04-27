Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) потребовало проведения всесторонней антимонопольной проверки сделки по продаже нескольких портов, включая Бальбоа и Кристобаль, расположенные на Панамском канале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

В заявлении ведомства, опубликованном 27 апреля, указано, что концентрация предприятий не может быть осуществлена без соответствующего разрешения, в противном случае последствия могут быть юридическими. В SAMR подчеркнули, что участники сделки с гонконгской компанией CK Hutchison не должны уклоняться от антимонопольной проверки.

Ранее сообщалось, что под давлением президента США Дональда Трампа компания Hutchison Holdings приняла решение продать порты Бальбоа и Кристобаль, находящиеся на обоих концах Панамского канала. 90% акций оператора должны быть переданы американскому консорциуму, возглавляемому инвестором BlackRock. Ожидаемая сумма сделки варьируется от 19 до 23 миллиардов долларов. В 2021 году соглашение с Hutchison о управлении портами было автоматически продлено на 25 лет. В Пекине настороженно относятся к сделке, опасаясь возможного ограничения торговых потоков.

Также, накануне, президент США потребовал отмены сборов за проход военных и гражданских судов США через Панамский и Суэцкий каналы.

"Американским судам должно быть разрешено проходить эти каналы без платы. Без США этих каналов не существовало бы", — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

До возвращения в Белый дом Трамп не раз критиковал руководство Панамского канала, требуя снизить зависимость от Китая и расширить сотрудничество с США. Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, был построен США в 1914 году и до 1999 года находился под американским контролем, после чего был передан Панаме.

Что касается Суэцкого канала, который представляет собой совместный проект Египта и Франции, то, судя по открытым источникам, Трамп ранее не высказывался о нем. Суэцкий канал составляет около 10-12% мировой морской торговли, в то время как Панамский канал — 5-6%.