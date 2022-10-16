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twitter.com/globaltimesnews Сегодня, 08:29
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Фото: twitter.com/globaltimesnews

Китай призвал своих граждан покинуть территорию Украины

Посольство поможет в организации эвакуации.

Власти КНР призвали граждан эвакуироваться из Украины, передаёт BаigeNews.kz.

Об этом говорится в Twitter издания Global Times. 

"В связи со сложившейся небезопасной ситуацией в Украине Министерство иностранных дел Китая и посольство Китая в Украине в субботу призывают граждан Китая, находящихся в стране, усилить меры предосторожности и эвакуироваться. Посольство окажет помощь в организации эвакуации нуждающихся людей", — говорится в сообщении.

Ранее МИД РК сообщил о возможной полной эвакуации сотрудников казахстанского посольства из Киева. В какой именно город будет эвакуировано посольство Казахстана в Украине, представители ведомства не уточняли.

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#мировые новости #Китай
Сегодня, 08:29
374
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