Китай призвал своих граждан покинуть территорию Украины

Фото: twitter.com/globaltimesnews

Посольство поможет в организации эвакуации.

Власти КНР призвали граждан эвакуироваться из Украины, передаёт BаigeNews.kz.

Об этом говорится в Twitter издания Global Times.

"В связи со сложившейся небезопасной ситуацией в Украине Министерство иностранных дел Китая и посольство Китая в Украине в субботу призывают граждан Китая, находящихся в стране, усилить меры предосторожности и эвакуироваться. Посольство окажет помощь в организации эвакуации нуждающихся людей", — говорится в сообщении.

Ранее МИД РК сообщил о возможной полной эвакуации сотрудников казахстанского посольства из Киева. В какой именно город будет эвакуировано посольство Казахстана в Украине, представители ведомства не уточняли.