Китай приостановил импорт морепродуктов из Японии

Китай приостановил импорт всех продуктов водного промысла из Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Синьхуа".

Такое заявление сделало главное таможенное управление КНР (ГТУ).

В заявлении ГТУ говорится, что решение принято для предотвращения риска радиоактивного загрязнения, вызванного сбросом загрязнённой ядерным веществом воды с японской АЭС "Фукусима-1" в океан.

Данное решение принято в соответствии с законом КНР о безопасности пищевых продуктов, Положением КНР об обеспечении безопасности импортируемых и экспортируемых пищевых продуктов, а также соглашением ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер, отметили в ведомстве.

По словам официального представителя, ГТУ продолжит следить за ситуацией относительно сброса Японией в океан загрязнённой ядерным веществом воды и будет корректировать меры, чтобы предотвратить риски, угрожающие здоровью китайского народа и безопасности пищевых продуктов.

Как сообщает Euronews, в резервуарах на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, повреждённых в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года. Решение о сбросе значительного объёма этой воды в океан японские власти приняли в апреле 2021 года.

Правительство Японии уверяет, что вода очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. Очистка производится с помощью системы ALPS для удаления почти всех радиоактивных веществ, помимо трития. Перед сбросом воды Япония обеспечит её разбавление, чтобы довести концентрацию в ней трития до уровня ниже нормативного.

В некоторых соседних с Японией странах выступили против плана Токио. Власти Китая 7 июля запретили ввоз продуктов из десяти японских префектур.