  • 25 Августа, 04:39
  • BAIGENEWS
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
Токаев направил телеграмму Зеленскому
Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Почему казахстанцы начали массово снимать пенсионные накопления
Президент Таджикистана приедет в Астану
Казахстанские дзюдоисты завоевали сразу три медали на ЧМ в Хорватии
Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося самолета - Росавиация
Спецоперация в Астане и Караганде: задержаны 28 преступников
Найденный в ЗКО артефакт времен Золотой Орды направят тюркологам на изучение
55 тысяч контрафактных вейпов обнаружили в Алматы
Президент поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу на МАЭК
Эксперт оценил риски аварий на будущей АЭС в Казахстане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Китай приостановил импорт морепродуктов из Японии

Сегодня, 04:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 04:36
Сегодня, 04:36
76
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Китай приостановил импорт всех продуктов водного промысла из Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Синьхуа".

Такое заявление сделало главное таможенное управление КНР (ГТУ). 

В заявлении ГТУ говорится, что решение принято для предотвращения риска радиоактивного загрязнения, вызванного сбросом загрязнённой ядерным веществом воды с японской АЭС "Фукусима-1" в океан.

Данное решение принято в соответствии с законом КНР о безопасности пищевых продуктов, Положением КНР об обеспечении безопасности импортируемых и экспортируемых пищевых продуктов, а также соглашением ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер, отметили в ведомстве.

По словам официального представителя, ГТУ продолжит следить за ситуацией относительно сброса Японией в океан загрязнённой ядерным веществом воды и будет корректировать меры, чтобы предотвратить риски, угрожающие здоровью китайского народа и безопасности пищевых продуктов. 

Как сообщает Euronews, в резервуарах на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, повреждённых в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года. Решение о сбросе значительного объёма этой воды в океан японские власти приняли в апреле 2021 года. 

Правительство Японии уверяет, что вода очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. Очистка производится с помощью системы ALPS для удаления почти всех радиоактивных веществ, помимо трития. Перед сбросом воды Япония обеспечит её разбавление, чтобы довести концентрацию в ней трития до уровня ниже нормативного.

В некоторых соседних с Японией странах выступили против плана Токио. Власти Китая 7 июля запретили ввоз продуктов из десяти японских префектур.

Самое читаемое

Наверх