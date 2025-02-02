После того, как США в очередной раз повысили пошлины на импорт из Китая, Пекин предупредил Вашингтон о риске торговой войны. В заявлении министерства иностранных дел КНР, обнародованном в воскресенье, 2 февраля, подчеркивается, что в "торговой или таможенной войне" не бывает победителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

"Дополнительные пошлины в объеме 10 процентов неизбежно скажутся на двустороннем сотрудничестве между странами в борьбе с наркотрафиком и нанесут ему ущерб", - отметили в министерстве.

Ранее министерство торговли КНР резко осудило решения, принятые накануне администрацией США. В заявлении Пекина говорилось, что Китай "категорически отвергает новые пошлины" и примет "соответствующие ответные меры", чтобы "решительно защитить свои права и интересы".

Кроме того, Китай объявил о намерении подать жалобу против США во Всемирную торговую организацию (ВТО). По мнению Пекина, одностороннее введение пошлин со стороны США является грубым нарушением правил ВТО. В китайском заявлении также подчеркивалось, что такие меры "не только не помогут США решить их внутренние проблемы, но и подорвут нормальное экономическое и торговое сотрудничество". Китайские власти призвали Вашингтон "пересмотреть свою политику".

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении пошлин против Канады, Мексики и Китая. Как сообщил Белый дом в соцсети X, пошлины на товары из Канады и Мексики составят до 25 процентов, а на канадскую нефть - 10 процентов. Такой же 10-процентный тариф распространяется и на китайские товары.

Трамп обвиняет Канаду, Мексику и Китай в том, что они, по его мнению, недостаточно борются с контрабандными поставками в США смертельно опасного наркотика - фентанила.

В Соединенных Штатах ежегодно около 75 000 человек умирают от передозировки фентанилом. Это опиоидное вещество часто производится в Мексике из химических компонентов, поставляемых из Китая, а затем нелегально ввозится в США.