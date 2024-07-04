Китай предложил странам-участницам ШОС построить Международную лунную станцию

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи в Астане предложил объявить 2025 год годом устойчивого развития ШОС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Китай предлагает объявить 2025 год годом устойчивого развития ШОС и готов со всеми партнёрами добросовестно реализовать восемь действий инициативы "одного пояса и пути". В целях продвижения регионального сотрудничества раскрывать потенциал плацдармов как базы для обучения аграрным технологиям, пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества, инновационная база в области экологии и охраны окружающей среды, расширять долю расчетов в национальных валютах, активно работать над созданием платформы финансирования в рамках ШОС. Мы приветствуем участие в создании Международной лунной станции", - отметил лидер КНР Си Цзиньпин.

Он также предложил создать ассоциацию ШОС в сферах цифрового образования, в рамках которой в ближайшие три года будут предоставлять странам ШОС не менее тысячи квот для обучения специалистов по цифровым технологиям.