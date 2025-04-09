Китай повысил пошлины на товары из Соединенных Штатов до 84%. Об этом сообщила комиссия по тарифам при Госсовете КНР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Синьхуа".

В ответ на усиление торгового давления, Китай принял решение ввести контрмеры против США, обостряя экономическую борьбу. Как пояснили представители китайской комиссии, эта мера стала реакцией на увеличение пошлин на китайские товары, введенное президентом США Дональдом Трампом.

Сам глава Белого дома не скрывает своих намерений: он заявил, что Соединенные Штаты будут взимать пошлины в размере 104% с китайской продукции до тех пор, пока Пекин не согласится на торговое соглашение с Вашингтоном.

Однако Китай дал понять, что не собирается идти на уступки. Министерство коммерции КНР заявило, что страна не готова к компромиссам в этой области. Вместо того, чтобы поддаваться давлению, Китай призывает США задуматься о последствиях и вернуться к взаимному уважению интересов, решая разногласия через переговоры.

Взаимные обвинения и экономическая напряженность продолжают набирать обороты, оставляя открытым вопрос, кто в итоге окажется более гибким в этой непростой торговой игре.

Напомним, Казахстан оказался среди стран, на которые президент США Дональд Трамп ввёл торговые пошлины. Для Казахстана ставка составит 27%, что делает её самой высокой среди стран Центральной Азии. В свою очередь, министерство торговли Казахстана опубликовало официальное заявление по поводу пошлин президента США Дональда Трампа.