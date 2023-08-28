Китай отменит тест на коронавирус для туристов
Сегодня, 20:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
164Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
С 30 августа Китай отменяет ПЦР-тестирование на COVID-19 при въезде в страну. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Ослабление антиковидной политики в Поднебесной началось в декабре прошлого года после волны протестов в крупных городах страны. Участники акций выступали за снятие локдаунов, прекращение регулярного ПЦР-тестирования, а также за смягчение противоэпидемиологических мер.
С 15 марта китайские власти начали выдавать все типы виз иностранным гражданам.
Ранее сообщалось о том, что правительства Казахстана и Китая утвердили соглашение о безвизовом режиме.
Самое читаемое
- Резкий рост цен на жильё в Астане прогнозирует эксперт
- В Астане начались проверки закрытых паркингов
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- Лидер группы ДДТ спел на казахском: видео обсуждают в соцсетях