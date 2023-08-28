Китай отменит тест на коронавирус для туристов

С 30 августа Китай отменяет ПЦР-тестирование на COVID-19 при въезде в страну. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Ослабление антиковидной политики в Поднебесной началось в декабре прошлого года после волны протестов в крупных городах страны. Участники акций выступали за снятие локдаунов, прекращение регулярного ПЦР-тестирования, а также за смягчение противоэпидемиологических мер.

С 15 марта китайские власти начали выдавать все типы виз иностранным гражданам.

Ранее сообщалось о том, что правительства Казахстана и Китая утвердили соглашение о безвизовом режиме.