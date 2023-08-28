  • 28 Августа, 21:19
  • BAIGENEWS
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Главу дома культуры Казахского общества слепых накажут за вандализм
Угрозы дефицита риса в Казахстане не ожидается - Минсельхоз
Глава МИОР прокомментировал запрет на ношение хиджаба в школах Казахстана
Совместное заседание палат парламента пройдет в Астане
Формат видеособеседований стал доступен на электронной бирже труда
Сход оползня в Грузии: геологи назовут причину через несколько дней
В районе ЗКО изымаются земли из-за дефицита пастбищ
В Костанае грибники обнаружили тело девушки
Мощный град прошел в Шымкенте
Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
Казахстанский теннисист сотворил сенсацию в Таиланде
Повредившего ногу туриста спасли в горах Алматы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Китай отменит тест на коронавирус для туристов

Сегодня, 20:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 20:30
Сегодня, 20:30
164
Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

С 30 августа Китай отменяет ПЦР-тестирование на COVID-19 при въезде в страну. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Ослабление антиковидной политики в Поднебесной началось в декабре прошлого года после волны протестов в крупных городах страны. Участники акций выступали за снятие локдаунов, прекращение регулярного ПЦР-тестирования, а также за смягчение противоэпидемиологических мер.

С 15 марта китайские власти начали выдавать все типы виз иностранным гражданам.

Ранее сообщалось о том, что правительства Казахстана и Китая утвердили соглашение о безвизовом режиме.

Самое читаемое

Наверх