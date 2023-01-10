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пресс-службы КГД МФ РК Вчера, 11:21
419
Вчера, 11:21
419
Фото: пресс-службы КГД МФ РК

Китай открывает границы с Казахстаном: Минфин разъясняет правила

С первой декады января 2023 года Китай снимает ранее действующие ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке госграницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК. 

Руководство КГД посетило пункт пропуска "Калжат" и разъяснило перевозчикам порядок прохождения таможенных процедур, а также пересечения государственной границы. Напомним, китайская сторона заявила о намерении принимать автотранспортные средства в допандемийном формате перевозок с возможностью въезда транспортных средств на территорию КНР. При этом, водители автотранспортных средств обязаны иметь визы, тесты ПЦР, их транспортные средства также должны соответствовать международным стандартам.

"Снятие ограничений на границе требований к характеристикам автотранспортных средств, которые ранее были установлены китайской стороной, привело к недовольству ряда участников внешнеэкономической деятельности, которые во время действия жёстких требований к автотранспортным средствам понесли определенные расходы по переоборудованию автотранспортных средств", - говорится в сообщении Комитета госдоходов.

В КГД добавили, что ведут постоянный мониторинг за ситуацией на границе по таможенному контролю.

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#КГД #граница с Китаем #таможня #грузоперевозки
BaigeNews.kz
Вчера, 11:21
419
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