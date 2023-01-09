Китай открыл наземный пограничный переход с Казахстаном

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Китайские СМИ сообщают о возобновлении работы таможенных постов страны после длительного карантина из-за COVID-19. Синьцзян возобновляет таможенное оформление персонала в четырёх автомобильных портах, включая Хоргос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Согласно прогнозу Национальной иммиграционной администрации, постепенное восстановление работы порта началось с 8 января. Уже увеличилось количество поданных заявок на выезд и прохождение границы. Отметим, что с этого дня Китай также отметил ПЦР-тестирование для всех прибывающих в страну. При этом по-прежнему нужно будет предоставить на таможне результаты ПЦР-теста, сданного за 48 часов до въезда.

Однако, с казахстанской стороны пост "Хоргос" ещё не начал работу.

"Деятельность Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" возобновлена только с китайской стороны. Казахстанская сторона МЦПС "Хоргос" закрыта для посетителей с казахстанской и китайской сторон. Дата открытия МЦПС будет объявлена на официальных интернет-источниках управляющей компании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Khorgos.kz.

Уточняется, что начаты подготовительные работы, для решения технических моментов и согласовательных процессов с государственными органами РК. Управляющая компания приложит все силы, в целях возобновления деятельности центра в кратчайшие сроки. Официальная дата открытия "Хоргоса" с учётом китайского праздника "Чунь Цзе" (Праздник весны), а также празднованием "Наурыза" будет объявлена дополнительно.