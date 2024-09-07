Китай запретил иностранцам усыновлять детей

Власти КНР решили прекратить практику усыновления детей иностранцами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

Представительница МИД Китая Мао Нин на брифинге в четверг заявила, что единственное исключение – кровные родственники могут усыновить ребёнка или пасынка. Она не стала объяснять это решение, подчеркнув лишь, что оно не нарушает международных конвенций.

Пекин также поблагодарил иностранные правительства и семьи за желание усыновить китайских детей.

За последние три десятилетия иностранцами было усыновлено не менее 150 тысяч китайских детей. Большинство из них уехали в США. Американские семьи усыновили 82 674 ребёнка из Китая – больше всего детей, чем было усыновлено американцами из любой другой страны.

США пытаются выяснить, как решение КНР отразится на сотнях американских семей, чьи заявления на усыновление детей в Китае ещё ожидают рассмотрения.

В телефонном разговоре с американскими дипломатами в КНР Пекин заявил, что "не будет продолжать рассматривать эти заявления, независимо от того, на какой стадии они находятся", кроме тех, которые подпадают под положение об исключениях.

Посольство США обратилось за письменными разъяснениями в Министерство гражданских дел Китая, сообщил Государственный департамент США.