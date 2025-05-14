Второй набор казахстанских специалистов водной отрасли, состоящий из 30 человек, отправился на двухнедельные курсы повышения квалификации в Китай, передаёт BaigeNews.kz.

Обучение организовано за счет китайской стороны, и средства из государственного бюджета Казахстана на эти курсы не расходуются.

В этом году планируется обучение 120 казахстанских специалистов в Китае.

Напомним, что первая группа из 30 человек уже вернулась после завершения курса. Это является частью более широкой программы повышения квалификации в сфере водных ресурсов, которая включает также курсы в других странах, таких как США, Франция и Япония.

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана и Министерство водного хозяйства Китая подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который охватывает области рационального использования воды, внедрения современных технологий, освоения альтернативных водных источников и подготовки специалистов.

По словам Нурлана Алдамжарова, вице-министра водных ресурсов и ирригации, в 2025 году также планируется обучение около 1000 специалистов в Казахстане. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и обучение будет проводиться в специализированных центрах страны.

Курс обучения в Китае стал важным шагом в рамках усиливающегося международного сотрудничества в сфере водных ресурсов.