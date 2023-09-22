Китай и Казахстан обсуждают проект увеличения мощности Актауского битумного завода

"КазМунайГаз" и CITIC Group обсудили проект увеличения мощности Актауского битумного завода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазМунайГаз.

Заместитель председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев в ходе рабочего визита в КНР (г. Пекин) встретился с вице-президентом CITIC Resources Чжао Хунбином.

"Стороны обсудили текущую деятельность совместного предприятия ТОО СП "Caspi Bitum". Рассмотрен ход реализации проекта по увеличению мощности Актауского битумного завода по переработке нефти до 1,5 млн тонн в год", - сообщили в компании.

Как было отмечено в ходе встречи, КМГ уделяет пристальное внимание данному вопросу, так как это направление деятельности имеет важное значение для развития автодорожной отрасли Казахстана.

До конца текущего года планируются разработка проектной документации и размещение заказов на поставку основного оборудования с длительным сроком изготовления.