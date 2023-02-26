Китай хочет запустить около 13 тысяч интернет-спутников

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Китайские учёные предложили сформировать огромную спутниковую группировку на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить доступ в интернет по всему миру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Новый проект предполагается в качестве конкурента спутниковой группировке компании Starlink.

Проект проходит под кодовым названием GW и предполагает вывод на низкую орбиту 12 992 спутников. Этим будет заниматься государственная компания China Satellite Network Group Co. Новые спутники должны занять низкие орбиты.

Сроки пока не названы, однако SpaceX планирует до 2027 года вывести на низкую околоземную орбиту свыше 12 тысяч аппаратов. Китайские спутники должны, как утверждается, разместиться на орбитах, которые пока не успела занять система Starlink.

Также говорится, что китайские спутники потенциально смогут подавлять аналоги Starlink, но пока неясно, что имеется ввиду. В публикации упоминается оснащение китайских спутников лазерным и микроволновым оружием, так что, возможно, настоящие орбитальные войны начнутся уже довольно скоро.

На текущий момент в группировке спутников SpaceX есть более 3800 аппаратов, но в будущем планируется довести численность до 40 000 единиц. Что касается китайского аналога, то сроки запуска пока не указаны.