"Кит-шпион" Хвалдимир умер у берегов Норвегии

Тело белухи по кличке Хвалдимир было найдено у побережья норвежской провинции Ругаланн. Серьезных травм на нём не замечено, но ведется проверка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Хвалдимир впервые появился в территориальных водах Норвегии весной 2019 года и стал здесь частым гостем. Видели его также и у побережья Швеции. Кит не боялся людей и, самое интересное, на нем был обнаружен ошейник с надписью на английском: "Инвентарь Ст.-Петербург". Пресса высказывала предположения, что кит шпионил на Москву. Кличка, которую ему дали, была образована от норвежского слова hval (кит) и имени президента России.

Специалист по белухам Ольга Шпак в разговоре журналистами ранее не исключила, что белуху дрессировали военные. Однако, скорее всего, Хвалдимир просто сбежал и "поплыл туда, куда ему захотелось", сказала эксперт. В Норвегии было принято решение ничего не делать с китом, чтобы не нарушать международные правила и конвенции, касающиеся отлова диких животных.