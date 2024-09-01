"Кит-шпион" Хвалдимир умер у берегов Норвегии
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Тело белухи по кличке Хвалдимир было найдено у побережья норвежской провинции Ругаланн. Серьезных травм на нём не замечено, но ведется проверка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Хвалдимир впервые появился в территориальных водах Норвегии весной 2019 года и стал здесь частым гостем. Видели его также и у побережья Швеции. Кит не боялся людей и, самое интересное, на нем был обнаружен ошейник с надписью на английском: "Инвентарь Ст.-Петербург". Пресса высказывала предположения, что кит шпионил на Москву. Кличка, которую ему дали, была образована от норвежского слова hval (кит) и имени президента России.
Специалист по белухам Ольга Шпак в разговоре журналистами ранее не исключила, что белуху дрессировали военные. Однако, скорее всего, Хвалдимир просто сбежал и "поплыл туда, куда ему захотелось", сказала эксперт. В Норвегии было принято решение ничего не делать с китом, чтобы не нарушать международные правила и конвенции, касающиеся отлова диких животных.
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