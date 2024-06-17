Кисть оторвало мужчине в СКО

В Северо-Казахстанской области мужчина получил травму на производстве и лишился кисти, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kazinform.

В пресс-службу управления здравоохранения сообщили, что несчастный случай произошел в районе М. Жумабаева.

В районную больницу 50-летнего пострадавшего доставила фельдшер с диагнозом "полная травматическая ампутация правой кисти с размозжением мягких и костных тканей, сухожилий. Травматический шок 1-2 степени. Травма на работе". У мужчины — болевой шок и кровотечение. Кисть его правой руки осталась в шнеке, подающем зерно.

Врачи провели первичную хирургическую обработку раны, формирование культи лучезапястного сустава. Травматический шок купировали. Состояние пациента стабильное, средней степени тяжести.

О случившемся сообщили в государственную инспекцию труда.