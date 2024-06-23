Кислородный баллон вынесли из горящего здания кафе в Астане
Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31Сегодня, 18:31
93Фото: Скриншот с видео
Возгорание произошло в одном из столичных кафе, расположенной на цокольном этаже многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Столичные огнеборцы из пожара вынесли один кислородный баллон.
"Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", — говорится в сообщении.
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