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Кишечная палочка и пьяные сотрудники: прокуроры проверили детсады в Акмолинской области

Сегодня, 17:17
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: baigenews.kz

Прокуроры в Акмолинской области проверили детские сады и выявили более 300 нарушений, передаёт BaigeNews.kz.

В одном из учреждений работник находился в состоянии алкогольного опьянения, в другом - директор детсада собирала деньги с подчинённых для оплаты собственных штрафов.

В трёх детсадах у 15 работников обнаружены поддельные медицинские книжки. В 12 дошкольных организациях обнаружены бактерии кишечной палочки.

В 19 учреждениях дошкольного образования нормы питания не соответствовали санитарным.

Виновные лица привлечены к ответственности.

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