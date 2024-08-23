Кишечная палочка и пьяные сотрудники: прокуроры проверили детсады в Акмолинской области
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
98Фото: baigenews.kz
Прокуроры в Акмолинской области проверили детские сады и выявили более 300 нарушений, передаёт BaigeNews.kz.
В одном из учреждений работник находился в состоянии алкогольного опьянения, в другом - директор детсада собирала деньги с подчинённых для оплаты собственных штрафов.
В трёх детсадах у 15 работников обнаружены поддельные медицинские книжки. В 12 дошкольных организациях обнаружены бактерии кишечной палочки.
В 19 учреждениях дошкольного образования нормы питания не соответствовали санитарным.
Виновные лица привлечены к ответственности.
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