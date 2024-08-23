Кишечная палочка и пьяные сотрудники: прокуроры проверили детсады в Акмолинской области

В одном из учреждений работник находился в состоянии алкогольного опьянения, в другом - директор детсада собирала деньги с подчинённых для оплаты собственных штрафов.

В трёх детсадах у 15 работников обнаружены поддельные медицинские книжки. В 12 дошкольных организациях обнаружены бактерии кишечной палочки.

В 19 учреждениях дошкольного образования нормы питания не соответствовали санитарным.

Виновные лица привлечены к ответственности.