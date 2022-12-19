Кирпичи в ручной клади пытался перевезти пассажир в аэропорту Астаны

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В аэропорту Астаны рассказали о необычных вещах, которые пассажиры пытаются взять с собой в салон самолёта. Так, в ручной клади одного из путешественников обнаружены строительные кирпичи. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы, у пассажиров при досмотре изымают также кастеты, ножи, скрытые в ручках чемоданов, ремнях и обуви, передаёт BaigeNews.kz.

Всего с начала года на пунктах досмотра пассажиров инспекторы службы авиационной безопасности столичного аэропорта выявили около шести тысяч запрещённых предметов и веществ.

"Из-за угрозы безопасности пассажиров и полётов к перевозке в ручной клади строго запрещены любые жидкости в контейнерах ёмкостью более 100 миллилитров (вода, напитки, пены для бритья и так далее), особенно вещества и жидкости неизвестного состава (без заводской упаковки, техпаспорта и сертификата). Чтобы пассажиры не тратили своё и чужое время зря, служба авиабезопасности столичного аэропорта призывает ответственно подходить к сбору багажа и заранее ознакомиться с перечнем веществ и предметов, запрещённых к перевозке в ручной клади и багажном отсеке", - напомнили в пресс-службе аэропорта Астаны.

Со списком запрещённых веществ можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта.