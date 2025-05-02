  • 2 Мая, 14:21
  • BAIGENEWS

Кирпичи с многоэтажки сыпались рядом с детьми в Кокшетау

Фасад дома в Кокшетау осыпался кирпичами.

Сегодня, 13:19
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
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Фото: Кадр видео

В Сети распространилось видео, на котором видно, как с высоты жилого дома в Кокшетау обрушились сотни кирпичей. Инцидент произошёл по адресу: ул. Центральный, 36/2. За кадром очевидец предупреждает об опасности, указывая на близость детского сада, передаёт BaigeNews.kz.

"Вообще опасно. Убило бы кого-то. Здесь садик. Вот дети ходят", - говорит мужской голос за кадром.

По информации городского отдела строительства, речь идёт о 30-квартирном жилом доме, построенном в 2013 году подрядной организацией ТОО "Шахар-Кокше". Гарантийный срок на объект истёк в 2016 году.

В рамках социальной помощи строительная компания ТОО "УК-Строй" уже начала работы по расчистке территории, вывозу обломков и ограждению аварийного участка. В дальнейшем планируется проведение технического обследования здания для устранения повреждений.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Жители требуют срочной оценки состояния здания и предотвращения подобных случаев в будущем.

В апреле мы писали о том, что в Атырау обрушилась часть студенческого общежития.

 
 
 
 
 
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Публикация от АСТАНА | ЖАЛОБЫ | ОТЗЫВЫ 🌐🔝🗨️ (@zhaloby.astana)

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