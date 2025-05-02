В Сети распространилось видео, на котором видно, как с высоты жилого дома в Кокшетау обрушились сотни кирпичей. Инцидент произошёл по адресу: ул. Центральный, 36/2. За кадром очевидец предупреждает об опасности, указывая на близость детского сада, передаёт BaigeNews.kz.

"Вообще опасно. Убило бы кого-то. Здесь садик. Вот дети ходят", - говорит мужской голос за кадром.

По информации городского отдела строительства, речь идёт о 30-квартирном жилом доме, построенном в 2013 году подрядной организацией ТОО "Шахар-Кокше". Гарантийный срок на объект истёк в 2016 году.

В рамках социальной помощи строительная компания ТОО "УК-Строй" уже начала работы по расчистке территории, вывозу обломков и ограждению аварийного участка. В дальнейшем планируется проведение технического обследования здания для устранения повреждений.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Жители требуют срочной оценки состояния здания и предотвращения подобных случаев в будущем.

В апреле мы писали о том, что в Атырау обрушилась часть студенческого общежития.