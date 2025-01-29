  • 29 Января, 22:42
  • BAIGENEWS

Кирпич упал на голову мужчине в Уральске

Полиция начала расследование инцидента.

Сегодня, 21:27
АВТОР
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mgorod.kz Сегодня, 21:27
Сегодня, 21:27
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Фото: mgorod.kz

Прохожий скончался в результате несчастного случая в Уральске. Ему на голову упал кирпич, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения, вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 15:03. Мужчина проходил мимо строящегося здания по улице Молдагулова, когда на него упал кирпич. Пострадавший 60-65 лет скончался на месте. 

В пресс-службе департамента полиции ЗКО заявили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело. Ведётся следствие.

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