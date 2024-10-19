Кирилл Курдиди вошел в ТОП-10 на чемпионате мира по велоспорту в Дании
Сегодня, 14:33
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Сегодня, 14:33Сегодня, 14:33
91Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Кирилл Курдиди вошел в десятку сильнейших на чемпионате мира в Буллерупе (Дания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он успешно выступил в гите (1000 метров). Спортсмен смог пробиться в финал ЧМ.
В решающем раунде Курдиди показал седьмой результат, финишировав в итоге в десятке лучших чемпионата мира.
Победу одержал Харри Лаврейсен из Нидерландов. Вторым стал его соотечественник Джеффри Хугланд. Замкнул тройку лучших Джозеф Труман из Великобритании.
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