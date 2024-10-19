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Кирилл Курдиди вошел в ТОП-10 на чемпионате мира по велоспорту в Дании

Сегодня, 14:33
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 14:33
Сегодня, 14:33
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Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Кирилл Курдиди вошел в десятку сильнейших на чемпионате мира в Буллерупе (Дания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он успешно выступил в гите (1000 метров). Спортсмен смог пробиться в финал ЧМ. 

В решающем раунде Курдиди показал седьмой результат, финишировав в итоге в десятке лучших чемпионата мира. 

Победу одержал Харри Лаврейсен из Нидерландов. Вторым стал его соотечественник Джеффри Хугланд. Замкнул тройку лучших Джозеф Труман из Великобритании. 

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