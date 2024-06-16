Кирилл Герасименко выступил на турнире по настольном теннису в Словении
Сегодня, 14:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:39Сегодня, 14:39
111Фото: olympic.kz
В Любляне проходит представительный международный турнир по настольном теннису WTT Star Contender, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.
От Казахстана на нем выступал Кирилл Герасименко. Он одержал две волевые победы над хорватом Фране Коича со счётом 3:2, а также над серебряным призёром чемпионата Европы Дарко Йоргичем из словении — 3:2.
В 1/8 финала Герасименко уступил со счётом 2:3 знаменитому Дмитрию Овчарову из Германии — обладателю Кубка мира, шестикратному призёру Олимпийских игр, многократному чемпиону Европы, неоднократному призёру чемпионатов мира.
Самое читаемое
- Уехала продавать машину и пропала: убийство расследуют в Актобе
- 32 млн тенге присвоили сотрудники детсада в Павлодаре
- Закон о бытовом насилии вступает в силу: Как поправки отразятся на безопасности детей
- Перехода не будет: казахстанские абоненты останутся в 7-й зоне всемирной нумерации
- Лепс шокировал фанатов знакомством со своей 18-летней невестой