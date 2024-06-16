Кирилл Герасименко выступил на турнире по настольном теннису в Словении

В Любляне проходит представительный международный турнир по настольном теннису WTT Star Contender, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.

От Казахстана на нем выступал Кирилл Герасименко. Он одержал две волевые победы над хорватом Фране Коича со счётом 3:2, а также над серебряным призёром чемпионата Европы Дарко Йоргичем из словении — 3:2.

В 1/8 финала Герасименко уступил со счётом 2:3 знаменитому Дмитрию Овчарову из Германии — обладателю Кубка мира, шестикратному призёру Олимпийских игр, многократному чемпиону Европы, неоднократному призёру чемпионатов мира.