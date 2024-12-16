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Кирилл Герасименко помог команде Азии по настольному теннису победить сборную мира

Сборная Азии победила со счетом 14:10.

Сегодня, 14:11
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НОК РК Сегодня, 14:11
Сегодня, 14:11
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Фото: НОК РК

В Норвегии состоялся турнир по настольному теннису Кубок Вальднера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В нем сыграли сборные Азии и мира. Азиатскую команду представили Ма Лонг, Кирилл Герасименко, Чэнь Мэн, Джанг Уджин, Лим Джонхун, Шин Юбин, Маники Батра.

Им противостояли Трульс Морегард, Дмитрий Овчаров, Уго Калдерано, Адриана Диас, Бернадетте Сёч.

Сборная Азии победила со счетом 14:10. 

Добавим, что Ян-Уве Вальднер - лучший игрок XX века по версии Международной федерации настольного тенниса, чемпион мира и Олимпийский игр.

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