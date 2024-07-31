Кирилл Герасименко остановился в шаге от 1/4 финала Олимпийских игр
Сегодня, 19:06
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Сегодня, 19:06Сегодня, 19:06
116Фото: olympic.kz
Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко не смог выйти в четвертьфинал Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В 1/8 казахстанец провёл матч против опытного Омара Ассара из Египта, для которого Игры в Париже стали четвёртыми в карьере.
Герасименко уверенно стартовал. Ему удалось забрать первые два гейма со счётом 11:8, 11:6. Следующие два остались за Ассаром - 12:10, 12:10 (2:2 по геймам). В пятом гейме вновь выиграл египтянин - 11:9. Ассар одержал победу и в шестом - 11:3.
Итоговый счёт составил 4:2 в пользу Омара Яссара, который вышел в 1/4 финала.
Герасименко в третий раз участвовал в Олимпиаде.
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