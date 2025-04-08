Киоск быстрого питания горел в Таразе
Сегодня, 14:31
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Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
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Сегодня на пульт 112 поступило тревожное сообщение о возгорании в бутике быстрого питания, расположенном по проспекту Абая в г. Тараз. Уже через считанные минуты на место происшествия прибыли оперативные силы и средства ДЧС Жамбылской области.
Спасателям МЧС удалось в кратчайшие сроки, менее чем за полчаса, локализовать огонь и предотвратить его дальнейшее распространение. Благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарных не пострадало близрасположенное двухэтажное здание.
Службы МЧС напоминают, что соблюдение правил пожарной безопасности может спасти жизни.
Ранее мы сообщали, что из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки в Талдыкоргане.