Сегодня на пульт 112 поступило тревожное сообщение о возгорании в бутике быстрого питания, расположенном по проспекту Абая в г. Тараз. Уже через считанные минуты на место происшествия прибыли оперативные силы и средства ДЧС Жамбылской области.

Спасателям МЧС удалось в кратчайшие сроки, менее чем за полчаса, локализовать огонь и предотвратить его дальнейшее распространение. Благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарных не пострадало близрасположенное двухэтажное здание.

Службы МЧС напоминают, что соблюдение правил пожарной безопасности может спасти жизни.

Ранее мы сообщали, что из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки в Талдыкоргане.