Кинул взятку в салон полицейской машины: водителя без прав задержали в Алматы

Взятку в 30 тысяч тенге инспектору спецбатальона патрульной полиции пытался дать алматинец. Инцидент записали на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

BMW, которой управлял гражданин М., остановил экипаж полиции в Турксибском районе Алматы.

"Установлено, что мужчина не имеет водительского удостоверения и никогда его получал. Он был сразу же отстранен от управления авто. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку. В ходе составления административного протокола водитель подошёл к служебному автомобилю инспекторов и, открыв заднюю левую дверь, закинул в салон денежные средства. Этот факт инспектор заметил сразу и сообщил об этом оперативному дежурному. Купюры изъяты следственно-оперативной группой. Факт дачи взятки зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 367 УК РК", – сообщил начальник управления собственной безопасности ДП Алматы Ерик Жумабай.



