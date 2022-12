Кинотеатры Японии не справляются с новым "Аватаром"

Фото: кадр из фильма

Кинотеатры в Японии столкнулись с серьёзными техническими проблемами. Новый "Аватар" оказался настолько высокотехнологичным, что оборудование кинотеатров в Японии не справляется, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Fortune.

Новый фантастический фильм "Аватар: Путь воды" выводит из строя оборудование в кинотеатрах по всей Японии. Зрители, которые пошли посмотреть долгожданное продолжение саги, в соцсетях пишут о проблемах. Персонал кинотеатров приносит свои извинения, а покупатели получают потраченные деньги на билеты.

"Аватар: Путь воды" использует многие из новейших визуальных технологий, в том числе формат 3D с высокой частотой кадров. Сообщается, что причина проблема заключается в том, что японские компании слишком медленно обновляли оборудование своих кинотеатров.

United Cinemas Co., входящая в группу Lawson Inc., и Toho Co. отказались комментировать ситуацию. Некоторые из их кинотеатров отменили показы фильма из-за технических проблем. Tokyu Corp., другой оператор сети кинотеатров в стране, и Disney, дистрибутор фильма, не ответили на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.

Официально о причине проблем так ничего и не сказали, однако, как минимум, один кинотеатр в Нагое решил проблему, понизив частоту с 48 кадров в секунду до традиционных кинематографических 24 кадров в секунду.

Напомним, в казахстанских кинотеатрах можно посмотреть "Аватар: Путь воды", дублированный на казахский язык.