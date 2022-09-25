Кинотеатр в Уральске стал местом ночлега для 200 россиян

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Из-за большого наплыва гостей из соседней страны и резко взлетевших цен на жильё, некоторые россияне не смогли найти ночлег. На помощь в этом им пришла директор кинотеатра кинотеатра Cinema Park Дилара Мухамбетова, приютив тех, кто не смог снять квартиры в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.

Вечером 24 сентября на своей странице в Instsgram Дилара пригласила нуждающихся "в гости".

"Мы видим такую картину, очень много приезжих из России, которые ищут ночлег. На квартиры сейчас цены бешенные, поэтому мы, как кинотеатр, хотим предоставить площадку. Просим всех приходить, не стесняться. Мы находимся в ТРЦ City Center на четвёртом этаже кинотеатр Cinema Park. Всю ночь вас будет встречать администратор кинотеатра. Мы освобождаем зал, и вы можете переночевать у нас", — сказала Дилара Мухамбетова.

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Как сообщает портал "Мой город", за прошедшую ночь, приют в кинотеатре нашли около 200 россиян.

"Я ездила по городу, сама увидела, как люди ходят на улице, при этом холодно, а они с детьми. Я к ним подходила, спрашивала, нужна ли помощь, но они отвечали отказом. Говорили, что нашли квартиры. Относились с недоверием. И где-то в 22:30 я приняла решение, согласовала его с руководством торгового центра - пустить людей на ночлег, потому что было много людей с детьми, причем некоторые с грудными детьми. Люди реально были напуганы, растеряны. С 23:00 примерно люди начали приходить, благодарили, говорили, что ходят целый день и не могут найти ночлег. Мы освободили один зал, организовали чай, горячее питание принесли волонтеры. Так, мы собрали порядка четырех залов, а это около 200 человек", — рассказала Дилара Мухамбетова в интервью порталу.

По ее словам, местные жители, привозили россиян с границы.

"Сегодня ночью мы также организуем ночлег для прибывших. Уходя сегодня все благодарили нас - казахстанцев - за гостеприимство. Мы никого не делили по нациям. Приходили люди и говорили, мы татары, или мы буряты. Мы им говорим, что нам неважна национальность", — делится Дилара.

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По данным погранслужбы КНБ РК, только за три дня с 20 по 23 сентября в ЗКО прибыло около девяти тысяч граждан России.

Ранее сообщалось, что аренда жилья в Уральске подорожала в разы из-за наплыва россиян. Однокомнатные квартиры предлагаются и по 200 тысяч тенге, комнаты — по от 25 до 30 тысяч тенге в сутки.