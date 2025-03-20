В рамках принципа "Закон и Порядок" кинологические подразделения МВД активно участвуют в оперативно-профилактических и рейдовых мероприятиях по выявлению наркоправонарушений по всей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в Северо-Казахстанской области полиция остановила автомобиль, водитель которого вызвал подозрение. В ходе осмотра с помощью служебной собаки Виолы был обнаружен мефедрон весом более 30 граммов. Как выяснилось, задержанный был наркозакладчиком. Еще один случай произошел на автодороге Алматы – Астана, где сотрудники полиции также остановили транспортное средство для проверки. При помощи служебной собаки Теи было изъято более 11 килограммов гашиша.

Работа служебных собак приносит значительные плоды. Только за первые два месяца 2025 года с их помощью выявлено более 100 наркоправонарушений, изъято более 600 килограммов наркотиков, в том числе 48 килограммов синтетических веществ. Кинологические подразделения МВД продолжают свою борьбу с наркопреступностью, обеспечивая безопасность граждан и предотвращая незаконный оборот наркотиков.