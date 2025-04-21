Казахстанский кинематограф продолжает набирать обороты — зрительский интерес растёт, как и число новых фильмов. Несмотря на сокращение количества киностудий, отрасль показывает активное развитие, передаёт BaigeNews.kz.

В Бюро нацстатистики привели цифры. В 2024 году в стране было снято 514 фильмов — на 127 больше, чем годом ранее. Полнометражные картины составляют 18% от общего числа, остальные 82% — короткометражки. По жанрам распределение следующее: 175 игровых, 215 документальных, 83 анимационных, 41 хроникальный.

При этом число киностудий снизилось — с 98 в 2023 году до 80 в 2024-м. Тем не менее, прокатная активность впечатляет.

За год кинотеатры Казахстана посетили более 23 миллионов зрителей, что на 11,2% больше, чем годом ранее. Больше половины (53% или 12,2 млн посещений) пришлись на зарубежные фильмы, но и отечественный кинематограф удерживает крепкие позиции: 43% зрителей выбрали казахстанские фильмы, ещё 4,8% — проекты совместного производства.

В стране работают 113 кинотеатров, и наибольшая активность традиционно сосредоточена в крупных городах: Алматы — 7,8 млн посещений, Астана — 4 млн, Шымкент — 1,9 млн.