Во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал совершенствовать боеготовность стратегических сил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой. Он подчеркнул: более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию и тем самым с помощью надежного ядерного щита вечно защищать суверенитет и безопасность государства, — это ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил Республики", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что цель учений заключалась в демонстрации способности Вооруженных сил КНДР к нанесению контрудара в любом пространстве.

К слову, это четвертые испытания ракет в Северной Корее с начала года. Прошлые пуски прошли 25 января.