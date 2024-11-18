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Ким Чен Ын призвал обеспечить полную готовность к войне

Сегодня, 14:41
АВТОР
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Korean Central News Agency Сегодня, 14:41
Сегодня, 14:41
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Фото: Korean Central News Agency

Председатель КНДР Ким Чен Ын во время обращения к военным заявил о необходимости подготовки к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передаёт BaigeNews.kz.

Ким Чен Ын указал на "угрожающий характер антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея, которые создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове".

"(Ким Чен Ын) выдвинул перед нашими вооруженными силами различных инстанций боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из велений революции и сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

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