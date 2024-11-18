Ким Чен Ын призвал обеспечить полную готовность к войне

Председатель КНДР Ким Чен Ын во время обращения к военным заявил о необходимости подготовки к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передаёт BaigeNews.kz.

Ким Чен Ын указал на "угрожающий характер антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея, которые создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове".