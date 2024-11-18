Ким Чен Ын призвал обеспечить полную готовность к войне
Сегодня, 14:41
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Сегодня, 14:41Сегодня, 14:41
67Фото: Korean Central News Agency
Председатель КНДР Ким Чен Ын во время обращения к военным заявил о необходимости подготовки к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передаёт BaigeNews.kz.
Ким Чен Ын указал на "угрожающий характер антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея, которые создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове".
"(Ким Чен Ын) выдвинул перед нашими вооруженными силами различных инстанций боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из велений революции и сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
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