Ким Чен Ын лично провел испытания беспилотников-камикадзе

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом", — говорится в сообщении агентства.

К слову, что Ким Чен Ын выразил удовлетворение испытаниями созданных на национальном предприятии беспилотников и подчеркнул необходимость как можно скорее наладить массовое производство БПЛА-камикадзе.