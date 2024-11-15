Ким Чен Ын лично провел испытания беспилотников-камикадзе
Сегодня, 08:36
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Сегодня, 08:36Сегодня, 08:36
68Фото: ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом", — говорится в сообщении агентства.
К слову, что Ким Чен Ын выразил удовлетворение испытаниями созданных на национальном предприятии беспилотников и подчеркнул необходимость как можно скорее наладить массовое производство БПЛА-камикадзе.
"Наверное, все военные ведомства мира признают, что беспилотники достигают очевидных успехов в больших и малых конфликтах. Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере", — приводит его слова ЦТАК.
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