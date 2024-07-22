Километр до остановки: К чему привел ремонт на улице Сыганак в Астане?
Сегодня, 18:32
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Сегодня, 18:32Сегодня, 18:32
93Фото: Марк Брюшко
Очередной ремонт крупной улицы продолжается в столице. На сей раз асфальт укатывают по Сыганаку. Дорога давно нуждалась в новом покрытии. Вот только жители близлежащих домов не ожидали, что работы отнимут у них общественный транспорт. Автобусы перестали забирать людей с остановок. Теперь до ближайшего павильона людям нужно пройти не меньше километра. На пути не встретится ни одного дерева, из-за чего в сильную жару задача усложняется. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, почему людей не предупредили заранее и что им теперь делать?
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