Километр до остановки: К чему привел ремонт на улице Сыганак в Астане?

Очередной ремонт крупной улицы продолжается в столице. На сей раз асфальт укатывают по Сыганаку. Дорога давно нуждалась в новом покрытии. Вот только жители близлежащих домов не ожидали, что работы отнимут у них общественный транспорт. Автобусы перестали забирать людей с остановок. Теперь до ближайшего павильона людям нужно пройти не меньше километра. На пути не встретится ни одного дерева, из-за чего в сильную жару задача усложняется. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, почему людей не предупредили заранее и что им теперь делать?