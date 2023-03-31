Килограммового младенца успешно прооперировали в Павлодаре

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Павлодарские хирурги со столичными коллегами прооперировали младенца весом до одного килограмма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Новорождённому сделали сложную операцию на сердце. Потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Сейчас малыш восстанавливается. Он находится на искусственной вентиляции лёгких и скоро начнет прибавлять в весе. Поводов для беспокойства медики не видят. В региональном перинатальном центре подобные операции проводят не реже трёх раз в год.

Ксения Шкретова, врач реанимации новорождённых областного перинатального центра: