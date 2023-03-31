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Килограммового младенца успешно прооперировали в Павлодаре
Павлодарские хирурги со столичными коллегами прооперировали младенца весом до одного килограмма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Новорождённому сделали сложную операцию на сердце. Потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Сейчас малыш восстанавливается. Он находится на искусственной вентиляции лёгких и скоро начнет прибавлять в весе. Поводов для беспокойства медики не видят. В региональном перинатальном центре подобные операции проводят не реже трёх раз в год.
Ксения Шкретова, врач реанимации новорождённых областного перинатального центра:
"Детей лечат консервативно, но в год бывает несколько случаев, когда требуется операция. Артериальный поток работает внутриутробно у плода. После доношенных родов он закрывается в течение первых трёх дней, может закрываться до месяца. У недоношенного ребенка из-за его физиологических особенностей он продолжает работать", - сообщила врач реанимации новорожденных областного перинатального центра Ксения Шкретова.
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