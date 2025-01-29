  • 29 Января, 21:10
  • BAIGENEWS

Килограмм волос достали из желудка шестилетнего ребёнка в Туркестанской области

Девочка жаловалась на слабость и потерю аппетита.

Сегодня, 20:44
АВТОР
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акимат Туркестанской области Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: акимат Туркестанской области

Врачи Туркестанской областной детской больницы провели сложную операцию на желудке шестилетней девочке, передаёт BaigeNews.kz.

Пациентку в клинику доставили на машине "скорой помощи". При обследовании у неё в желудке выявили инородное тело, врачи решили экстренно прооперировать девочку.

По словам матери, ребёнок жаловался на боль в области желудка, слабость, потерю аппетита, терял в весе.

В ходе хирургического вмешательства врачи извлекли из желудка ребёнка плотный комок волос весом около килограмма. Операция прошла успешно, и уже на следующий день девочку перевели в палату.

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