Врачи Туркестанской областной детской больницы провели сложную операцию на желудке шестилетней девочке, передаёт BaigeNews.kz.

Пациентку в клинику доставили на машине "скорой помощи". При обследовании у неё в желудке выявили инородное тело, врачи решили экстренно прооперировать девочку.

По словам матери, ребёнок жаловался на боль в области желудка, слабость, потерю аппетита, терял в весе.

В ходе хирургического вмешательства врачи извлекли из желудка ребёнка плотный комок волос весом около килограмма. Операция прошла успешно, и уже на следующий день девочку перевели в палату.