Килограмм волос достали из желудка шестилетнего ребёнка в Туркестанской области
Девочка жаловалась на слабость и потерю аппетита.
Сегодня, 20:44
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Сегодня, 20:44Сегодня, 20:44
81Фото: акимат Туркестанской области
Врачи Туркестанской областной детской больницы провели сложную операцию на желудке шестилетней девочке, передаёт BaigeNews.kz.
Пациентку в клинику доставили на машине "скорой помощи". При обследовании у неё в желудке выявили инородное тело, врачи решили экстренно прооперировать девочку.
По словам матери, ребёнок жаловался на боль в области желудка, слабость, потерю аппетита, терял в весе.
В ходе хирургического вмешательства врачи извлекли из желудка ребёнка плотный комок волос весом около килограмма. Операция прошла успешно, и уже на следующий день девочку перевели в палату.