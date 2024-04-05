Килограмм моркови по 16,7 тысячи тенге хотели закупить в райакимате

В Туркестанской области в районном акимате планировали закупить морковь по 16,7 тысячи тенге за килограмм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент Антикоррупционной службы региона.

Это было выявлено волонтёрами в ходе мониторинга портала государственных закупок.

"Отдел образования Созакского района планировал закупить 1750 килограммов моркови по 16,7 тысячи тенге за килограмм. По результатам внесённых Антикоррупционной службой по Туркестанской области рекомендаций сэкономлено 29 миллионов тенге", – сообщается в пресс-релизе.

Областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля планировал закупить тонну угля по 250 тысяч тенге при рыночной их стоимости в 15 тысяч тенге. План закупок был пересмотрен, сэкономлено 30,2 миллиона тенге.

Акимат сельского округа Караконыр Отырарского района планировал закупить электроэнергию по 580 тенге за 1 кВт, благодаря реагированию волонтёра сэкономлено 26,1 миллиона тенге.

С начала реализации проекта "Антикоррупционное волонтёрство" в Туркестанской области в ходе мониторинга портала госзакупок предотвращено необоснованное расходование 578,7 миллиона тенге.

Жителей региона приглашают вступить в ряды антикоррупционных волонтёров и вместе мониторить эффективность расходования бюджетных средств.