В Костанае полицейские пресекли деятельность подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. В ходе оперативной разработки сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью задержали 35-летнего местного жителя. При обысках, проведённых в его квартире, автомобиле, на даче и при личном досмотре, было обнаружено и изъято более килограмма мефедрона.

Экспертиза подтвердила, что вещество - именно мефедрон. По предварительным данным, изъятый объём соответствует примерно 2 тысячам разовых доз, предназначенных для продажи. По факту возбуждено досудебное расследование, устанавливаются источники поставки крупной партии наркотика.

По данным полиции, с начала года в Костанайской области изъято более 76 килограммов наркотических веществ, из которых 2,2 кг - синтетика. Правоохранители подчеркивают, что борьба с наркопреступностью в регионе остаётся приоритетным направлением работы.

Ранее мы сообщали, что в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию с мефедроном на 3 млрд тг.