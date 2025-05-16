Килограмм мефедрона и 2 тысячи доз: в Костанае задержан крупный наркосбытчик
С начала года в Костанайской области изъято более 76 килограммов наркотических веществ.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Костанае полицейские пресекли деятельность подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. В ходе оперативной разработки сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью задержали 35-летнего местного жителя. При обысках, проведённых в его квартире, автомобиле, на даче и при личном досмотре, было обнаружено и изъято более килограмма мефедрона.
Экспертиза подтвердила, что вещество - именно мефедрон. По предварительным данным, изъятый объём соответствует примерно 2 тысячам разовых доз, предназначенных для продажи. По факту возбуждено досудебное расследование, устанавливаются источники поставки крупной партии наркотика.
По данным полиции, с начала года в Костанайской области изъято более 76 килограммов наркотических веществ, из которых 2,2 кг - синтетика. Правоохранители подчеркивают, что борьба с наркопреступностью в регионе остаётся приоритетным направлением работы.
Ранее мы сообщали, что в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию с мефедроном на 3 млрд тг.
Самое читаемое
- Умер вдовец советской актрисы Надежды Румянцевой
- "Вы пинали с жалостью?": судья пристыдил подсудимого по делу Шерзата Полата
- С вилами на полицейского набросился житель Алматинской области
- Новая волна COVID-19 в Азии: что происходит и стоит ли беспокоиться
- Президент Казахстана не будет праздновать свой день рождения