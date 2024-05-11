Килиан Мбаппе объявил, что покидает "Пари Сен Жермен"

Лучший бомбардир в истории "Пари Сен Жермен" Килиан Мбаппе объявил о решении покинуть футбольный клуб, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sportbox.ru.

25-летний футболист признался, что решение покинуть "Пари Сен Жермен" далось ему тяжело, а также отметил, что для него было честью выступать за парижский клуб.

"У меня много эмоций. Для меня было большой честью являться представителем ведущего клуба Франции и одного из лучших клубов в мире, который позволил мне получить первый опыт выступления под большим давлением. Мне помогли вырасти как игроку, я был рядом с одними из лучших в истории, великими чемпионами, встретил множество людей. Я вырос как мужчина", — сказал Килиан Мбаппе в видеообращении.

Он поблагодарил партнеров по команде, тренеров, болельщиков, спортивных директоров.

"Спасибо всем сотрудникам клуба, которых никто не видит: физиотерапевты, помощники и работники команды. Они все замечательные люди, которые отдают клубу все. Они заслуживают, чтобы о них знали. Несмотря на все, что происходит вокруг клуба, всей шумихи в медиа, есть люди, которые любят и хотят защитить "ПСЖ". Я знаю, что с такими людьми клуб будет в надежных руках (...) Это сложно, очень сложно. Я никогда не думал, что будет так трудно объявлять о том, что я покидаю свою страну, Францию, и чемпионат, который я хорошо знал. Но я думаю, мне нужен был новый вызов после семи лет здесь", — отметил футболист.

Килиан Мбаппе подчеркнул, что "ПСЖ" — это клуб, который не оставляет никого равнодушным.

"Я сохраню "ПСЖ" в своей памяти на всю оставшуюся жизнь. Всю жизнь я буду говорить всем, что я получил шанс выступать здесь. Несмотря на то, что больше не буду играть за "ПСЖ", я продолжу смотреть каждую игру команды, следить за новостями о ней. Я старался быть здесь лучшей версией себя в течение этих семи лет", — признался Килиан Мбаппе.

За семь лет в клубе Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги. Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории "Пари Сен Жермен".