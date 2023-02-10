Kids go free: что приготовили казахстанские туроператоры в этом году

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Казахстанские туроператоры продолжают работу по программе семейного организованного отдыха Kids go free. Какие направления будут популярны у туристов в этом году, рассказали в компании "КазахТуризм", передаёт BaigeNews.kz.

"С начала года идут активные запросы на путешествия по стране. Казахстанцы планируют воспользоваться программой в период мартовских праздников. Спросом пользуются такие направления как Туркестан и Алматы", - сообщили в компании.

Только за февраль визит-центр в Туркестане примет 400 туристов по квест-турам и другим тематическим маршрутам. Казахстанцы также интересуются летним отдыхом для детей по уникальному археологическому туру TurKidStan.

"Трендом 2023 года по Kids go free обещает стать поездка на озеро Алаколь. В прошлом году из-за реконструкции сразу двух аэропортов, ведущих к озеру, данное направление было недоступно для участников программы. Продажи туров на Алаколь в летний период уже начались", - отметили в нацкомпании.

Некоторые туроператоры, принимая во внимание избыточный спрос на популярные направления, предлагают в этом году обратить внимание на отдых в северных и центральных частях страны. Для этого разработаны туры по Kids go free с посещением Кокшетау с курортом Бурабай, Петропавловска с Имантау-Шалкар, Павлодара с Баянаулом, Караганды с Каркаралинском.

По словам участника программы из Восточно-Казахстанской области, поступают запросы на семейное путешествие в Байконур.

Туроператоры ожидают увеличения продаж по программе. В прошлом году по Kids go free в составе турпакетов порядка 700 семей отправились в путешествие по стране. Бесплатными перелетами воспользовались 1500 детей.

Актуальный список туроператоров по Kids go free можно найти по ссылке.