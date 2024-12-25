В 2024 году 2 172 ребенка совершили путешествия по Казахстану с бесплатными авиабилетами, предоставленными в рамках государственной программы Kids Go Free. Туроператорами реализованы туры на сумму 415,6 млн тенге без учета стоимости детских авиабилетов. Сумма возмещения со стороны государства составила 114,5 млн тенге, что составляет 28% от общего объема стоимости реализованных туров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет индустрии туризма МТС РК.

Программа активно способствует развитию внутреннего туризма и популяризации семейных путешествий. Она открыла для казахстанских семей возможность исследовать самые красивые и интересные уголки страны.

"Озеро Алаколь продолжает удерживать лидерство среди направлений программы. В 2024 году количество реализованных туров выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Более 700 детей отправились на Алаколь с бесплатными авиабилетами. Окрестности Алматы и Алматинская область показали рост популярности на 24%. В этом году свыше 330 семей выбрали это направление. Сумма возмещения стоимости детских авиабилетов составила 41,6 млн тенге, а общий объем реализованных туров достиг 135,3 млн тенге. Щучинско-Боровская курортная зона и Астана стали третьим по популярности выбором для семейных путешествий. Здесь высокий спрос наблюдается как летом, так и в период зимних каникул", - говорится в сообщении.

В 2023 году программой воспользовались 1 975 детей, в рамках 920 туров.

Ранее сообщалось, что Казахстан получил престижную премию в области авиации.