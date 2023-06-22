Кидают предпринимателей: спор между акиматом и подрядчиком в Павлодаре дойдёт до Верховного суда

Фото: astanatv.kz

Спор из-за ремонта дороги между акиматом и подрядчиком разгорелся в Павлодаре. Строителям не заплатили за выполненную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В прошлом году подрядчик из Астаны отремонтировал улицу Катаева в Павлодаре. Работы обошлись в 304 миллиона тенге. Однако акимат качеством остался недоволен и отказался платить компании. Начались судебные процессы. В одном из них подрядчик был признан недобросовестным участником госзакупок. Строители с этим решением Фемиды не согласились и подали апелляцию. Суд её не удовлетворил.

Адвокат подрядчика считает решение Павлодарского областного суда несправедливым.

"Мы подтвердили все материальные затраты, расходы в колоссально большой сумме, всё документально подтвердили. При этом государство ни копейки не потратило, ни одного тиына не вложило для того, чтобы хотя бы частично оплатить работу подрядчика. И в этой ситуации полагать, что подрядчику не был причинён материальный ущерб... Сейчас так ситуация выглядит, когда кидают наших предпринимателей. А кидает не кто-то, а именно государство в лице акимата Павлодара", - сказал адвокат Мурат Адам.

Представители павлодарского акимата не согласны с претензиями подрядчика о предвзятом к ним отношении. Они настаивают на том, что работы были выполнены некачественно.

"Работы подрядной организации ТОО Partners Reality были выполнены некачественно. Нами о представлены протоколы испытаний. Вся нормативная документация, на основании которой они должны были выполнять свои работы, была перечислена. Выводы о том, что якобы отсутствует нормативно-техническая документация по текущему ремонту, в данном случае это неправильно, недостоверно. Решение суда первой инстанции является законным", - завявила представитель акимата Павлодара Надежда Твердохлеб.

Состоялся ещё один процесс - о признании акта выполненных работ подрядчиком недействительным. Жалоба ЖКХ отозвана по собственному заявлению. Гражданское дело прекращено по решению суда. Это значит, что подписанный заказчиком акт выполненных работ, который ранее хотели аннулировать, является действительным. Это привело в замешательство компанию-строителя. Как при таких обстоятельствах её признали недобросовестным поставщиком. В связи с этим подрядчики намерены обратиться в Верховный суд.