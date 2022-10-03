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  • Кидали чемоданы: сотрудников аэропорта Алматы наказали за грубую сортировку багажа
скриншот с видео Сегодня, 11:29
245
Фото: скриншот с видео

Кидали чемоданы: сотрудников аэропорта Алматы наказали за грубую сортировку багажа

В Сети появилось видео, где сотрудники алматинского аэропорта грубо раскидывают чемоданы и сумки, вероятно, пассажиров самолета. Сегодня пресс-служба воздушной гавани прокомментировала запись. В администрации аэропорта заверили, что виновные наказаны. 

"Мы подтверждаем, что во время обработки одного из вылетающих рейсов произошло нарушение процедур погрузки груза (не пассажирского багажа). Сотрудники, задействованные в обработке груза, получили дисциплинарные предупреждения. Чтобы избежать подобной ошибки, весь персонал по погрузке в аэропорту проходит инструктаж, они также получили раздаточные материалы относительно правильной сортировки груза . Проводятся дополнительные проверки для контроля правильности процедур загрузки", - сообщили в пресс-службе. 

 

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#аэропорт #Алматы #наказание
Журналист
Сегодня, 11:29
245
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