Киберполиция "накрыла" сеть мошенников в ВКО
Преступники водворены в изолятор временного содержания.
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Департаментом по противодействию киберпреступности МВД ведется активная борьба с пособниками интернет-мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Сотрудниками киберполиции департамента полиции Восточно-Казахстанской области во взаимодействии с ДКНБ и прокуратурой в городе Усть-Каменогорске в трех адресах изъято 22 устройства sim-boх, где были установлены 489 sim-карт сотовых операторов. А также изъято 452 USB-интернет модема, 13 компьютеров, 4 роутера и один ноутбук. За незаконную деятельность задержано трое подозреваемых", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
Кроме того, в городе Караганде задержан иностранный гражданин, у которого изъято устройство sim-box на 128 слотов и порядка двух тысяч sim-карт, два роутера и усилитель сигнала.
Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
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