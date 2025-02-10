Департаментом по противодействию киберпреступности МВД ведется активная борьба с пособниками интернет-мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудниками киберполиции департамента полиции Восточно-Казахстанской области во взаимодействии с ДКНБ и прокуратурой в городе Усть-Каменогорске в трех адресах изъято 22 устройства sim-boх, где были установлены 489 sim-карт сотовых операторов. А также изъято 452 USB-интернет модема, 13 компьютеров, 4 роутера и один ноутбук. За незаконную деятельность задержано трое подозреваемых", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Кроме того, в городе Караганде задержан иностранный гражданин, у которого изъято устройство sim-box на 128 слотов и порядка двух тысяч sim-карт, два роутера и усилитель сигнала.

Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.