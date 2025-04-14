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Киберполицейские задержали обманувшую казахстанцев через WhatsApp мошенницу

Общая сумма ущерба превысила 5 миллионов тенге.

Сегодня, 17:03
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 17:03
Сегодня, 17:03
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Фото: polisia.kz

В Алматинской области сотрудники киберполиции выявили преступную схему, в которой была замешана местная жительница. Женщина представлялась посредником и обещала помощь в получении государственных грантов. Для общения с жертвами она использовала WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленница обманула десятки человек, присваивая их деньги под предлогом содействия в оформлении грантовой поддержки. Общая сумма ущерба, по информации полиции, превысила 5 миллионов тенге.

"В результате оперативных мероприятий в Енбекшиказахском районе задержана подозреваемая. На данный момент установлено более 10 фактов её противоправной деятельности", — сообщили в полиции.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. 

 

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