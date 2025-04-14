В Алматинской области сотрудники киберполиции выявили преступную схему, в которой была замешана местная жительница. Женщина представлялась посредником и обещала помощь в получении государственных грантов. Для общения с жертвами она использовала WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленница обманула десятки человек, присваивая их деньги под предлогом содействия в оформлении грантовой поддержки. Общая сумма ущерба, по информации полиции, превысила 5 миллионов тенге.

"В результате оперативных мероприятий в Енбекшиказахском районе задержана подозреваемая. На данный момент установлено более 10 фактов её противоправной деятельности", — сообщили в полиции.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.