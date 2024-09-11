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"Киберпол" раскрыл более 2,5 тысячи преступлений в Казахстане

Сегодня, 19:17
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baigenews.kz Сегодня, 19:17
Сегодня, 19:17
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Фото: baigenews.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Рассмотрены меры по борьбе с интернет-мошенничеством и финансовыми пирамидами, передаёт BaigeNews.kz
 
Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что благодаря работе группы "Киберпол" удалось раскрыть более 2,5 тысячи киберпреступлений и возместить ущерб в размере 962 миллионов тенге. Задержано 914 злоумышленников. Заблокированы 58 миллионов звонков с подменных номеров, а также изъято более 6 тысяч незарегистрированных SIM-карт.

В рамках работы "антифрод-центра" на стадии вывода за рубеж заблокировано 400 миллионов тенге. 

По информации председателя АФМ Дмитрия Малахова, в этом году в интернете выявлено 43 финансовые пирамиды, закрыты 266 чатов в мессенджерах. Удалось предотвратить потери почти двух миллионов граждан. Системой "Кибернадзор" заблокировано свыше восьми тысяч мошеннических сайтов.  

Казахстанцы могут проверять компании и их сайты на наличие признаков финпирамид в специальном Тelegram-боте. Рассмотрено свыше девяти тысяч таких заявок.

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