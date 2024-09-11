"Киберпол" раскрыл более 2,5 тысячи преступлений в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Рассмотрены меры по борьбе с интернет-мошенничеством и финансовыми пирамидами, передаёт BaigeNews.kz.



Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что благодаря работе группы "Киберпол" удалось раскрыть более 2,5 тысячи киберпреступлений и возместить ущерб в размере 962 миллионов тенге. Задержано 914 злоумышленников. Заблокированы 58 миллионов звонков с подменных номеров, а также изъято более 6 тысяч незарегистрированных SIM-карт.

В рамках работы "антифрод-центра" на стадии вывода за рубеж заблокировано 400 миллионов тенге.

По информации председателя АФМ Дмитрия Малахова, в этом году в интернете выявлено 43 финансовые пирамиды, закрыты 266 чатов в мессенджерах. Удалось предотвратить потери почти двух миллионов граждан. Системой "Кибернадзор" заблокировано свыше восьми тысяч мошеннических сайтов.

Казахстанцы могут проверять компании и их сайты на наличие признаков финпирамид в специальном Тelegram-боте. Рассмотрено свыше девяти тысяч таких заявок.