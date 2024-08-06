Кибермошенников выявили в Астане
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
76Фото: прокуратура Астаны
В Астане выявили группу злоумышленников, использующих SIM-боксы (устройства для подмены абонентских номеров и изменения географической локации), через которые незаконно активировались аккаунты в социальных сетях, электронных мессенджерах, а также осуществлялись телефонные звонки с подменных номеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
Устройства вмещали до полутысячи "симок" и позволяли совершать одновременно десятки вызовов и отправлять сотни сообщений в час.
"Мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 10 тысяч мошеннических звонков в сутки", - уточнили в прокуратуре.
По зарегистрированному уголовному делу проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются потерпевшие.
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