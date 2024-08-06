Кибермошенников выявили в Астане

В Астане выявили группу злоумышленников, использующих SIM-боксы (устройства для подмены абонентских номеров и изменения географической локации), через которые незаконно активировались аккаунты в социальных сетях, электронных мессенджерах, а также осуществлялись телефонные звонки с подменных номеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Устройства вмещали до полутысячи "симок" и позволяли совершать одновременно десятки вызовов и отправлять сотни сообщений в час.

"Мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 10 тысяч мошеннических звонков в сутки", - уточнили в прокуратуре.

По зарегистрированному уголовному делу проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются потерпевшие.