Кибермошенников обезвредили в ЗКО

В Западно-Казахстанской области задержана преступная группа, занимавшаяся интернет-мошенничеством на территории республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска изъяты 16 мобильных телефонов, несколько использованных SIM-карт, роутер и 3,5 миллиона тенге.

"Подозреваемые дистанционно передавали пользователям социальных сетей Кызылординской области ложную информацию: “улучшим кредитную историю и сделаем программу для получения денег”, маскируя свой IP-адрес и банковский счет, с которого они снимали деньги. Злоумышленники подозреваются в хищении средств мошенническим путём на общую сумму 45 миллионов тенге", - сообщили в полиции.

Постановлением следственного суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.